Erste Schätzungen: Norwegian Energy Company ASA Noreco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Energy Company ASA Noreco äußert sich voraussichtlich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD gegenüber 7,21 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 341,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,68 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,80 USD aus. Im Vorjahr waren 37,38 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at