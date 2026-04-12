Norwood Financial CorporationShs Aktie
WKN: 923659 / ISIN: US6695491075
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norwood Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Norwood Financial präsentiert voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,805 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Norwood Financial 0,630 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 15,20 Prozent auf 27,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 112,9 Millionen USD, gegenüber 136,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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