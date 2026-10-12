Erste Schätzungen: Norwood Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norwood Financial wird voraussichtlich am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,945 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Norwood Financial 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 30,0 Millionen USD gegenüber 34,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,01 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 116,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 136,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at