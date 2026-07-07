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WKN: 923659 / ISIN: US6695491075

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Norwood Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwood Financial lässt sich voraussichtlich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Norwood Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,865 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Norwood Financial ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 28,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 113,2 Millionen USD, gegenüber 136,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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