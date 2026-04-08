Erste Schätzungen: Note A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Note A wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,49 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Note A 2,27 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Note A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 998,5 Millionen SEK im Vergleich zu 1,00 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,47 SEK, während im vorherigen Jahr noch 9,89 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,43 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,81 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at