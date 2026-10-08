Note ABShs Aktie
WKN: A0B6G4 / ISIN: SE0001161654
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Note A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Note A lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,92 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,34 Prozent auf 1,10 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 830,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,29 SEK, gegenüber 9,89 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 4,57 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,81 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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