Erste Schätzungen: Note A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Note A öffnet voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,74 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,55 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,02 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 0,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Note A einen Umsatz von 1,03 Milliarden SEK eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,87 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 8,61 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,82 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,90 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at