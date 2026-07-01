Erste Schätzungen: Note A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Note A stellt voraussichtlich am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Note A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Note A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 980,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,19 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,89 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,67 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,81 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at