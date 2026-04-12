NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NOV wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,981 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 8,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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