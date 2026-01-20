NOV Aktie
Erste Schätzungen: NOV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NOV wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,251 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll NOV nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 2,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,30 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,938 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,60 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 8,87 Milliarden USD waren.
