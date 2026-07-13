Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOV lässt sich voraussichtlich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NOV die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,167 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NOV noch 0,290 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,08 Milliarden USD gegenüber 2,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,75 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,833 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at