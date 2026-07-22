Erste Schätzungen: NOVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NOVA wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,41 USD je Aktie gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll NOVA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 250,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NOVA 220,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,48 USD im Vergleich zu 7,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 880,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at