Erste Schätzungen: NOVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NOVA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NOVA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 220,4 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,68 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 878,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 672,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at