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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NOVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOVA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD gegenüber 2,03 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent auf 227,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,33 USD, gegenüber 7,96 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 880,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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