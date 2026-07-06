Erste Schätzungen: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novartis veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Novartis in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 14,20 Milliarden USD im Vergleich zu 14,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 56,70 Milliarden USD, gegenüber 54,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at