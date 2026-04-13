Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bei Novartis stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Novartis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,51 Milliarden USD, was einem Umsatz von 11,90 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,99 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,29 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.at