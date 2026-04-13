Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Prognosen der Analysten
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Novartis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,51 Milliarden USD, was einem Umsatz von 11,90 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,78 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,99 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,29 Milliarden CHF waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15.04.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.03.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|128,80
|-0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.