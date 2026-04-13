Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Novartis veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 57,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 54,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at