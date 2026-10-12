Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Novartis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novartis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novartis 2,04 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Novartis nach den Prognosen von 9 Analysten 14,59 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,88 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,83 USD im Vergleich zu 7,25 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 57,28 Milliarden USD, gegenüber 54,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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