Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Novartis wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,99 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Novartis soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,92 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 55,50 Milliarden USD, gegenüber 50,29 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at