Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Bilanz in Sicht
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06.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Novartis äußert sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,19 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,62 Milliarden CHF erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,71 USD im Vergleich zu 5,99 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 56,70 Milliarden USD, gegenüber 45,29 Milliarden CHF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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