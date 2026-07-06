Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Bilanz in Sicht 06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Erwartungen der Analysten an Novartis.

Novartis äußert sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,19 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,62 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,71 USD im Vergleich zu 5,99 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 56,70 Milliarden USD, gegenüber 45,29 Milliarden CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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