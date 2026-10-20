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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novo Nordisk wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,74 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,50 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 73,50 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 74,98 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,10 DKK, gegenüber 23,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 301,85 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 309,06 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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