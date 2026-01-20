Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novo Nordisk wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,89 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,35 DKK erwirtschaftet worden.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 76,88 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,43 DKK, gegenüber 22,67 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 308,05 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 290,40 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at