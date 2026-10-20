Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Novo Nordisk (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Novo Nordisk (spons ADRs) wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,742 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novo Nordisk (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Novo Nordisk (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 11,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,35 USD, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 45,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 46,74 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk (spons. ADRs) 34,86 1,69% Novo Nordisk (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen