Erste Schätzungen: Novo Nordisk (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Novo Nordisk (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,823 USD gegenüber 0,723 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,71 Prozent auf 6,68 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 24,81 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 21,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at