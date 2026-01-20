Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Novo Nordisk (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novo Nordisk (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk (spons ADRs) noch 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,99 Milliarden USD gegenüber 12,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 3,29 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 48,01 Milliarden USD im Vergleich zu 42,12 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Novo Nordisk (spons. ADRs)

Novo Nordisk (spons. ADRs) 51,20 0,99% Novo Nordisk (spons. ADRs)

