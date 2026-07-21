Erste Schätzungen: Novo Nordisk (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,780 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk (spons ADRs) 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,48 Prozent auf 10,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,60 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 46,74 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at