Erste Schätzungen: Novo Nordisk vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Novo Nordisk lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Novo Nordisk die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,07 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,96 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 71,35 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,86 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 33 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 21,50 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 23,06 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 30 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 290,70 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 309,06 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at