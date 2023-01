Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novo Nordisk wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,83 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 4,76 DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 47,40 Milliarden DKK – ein Plus von 23,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 38,33 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,42 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 20,74 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 176,08 Milliarden DKK aus, im Gegensatz zu 140,80 Milliarden DKK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at