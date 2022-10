Erste Schätzungen: Novolipetsk Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Novolipetsk Steel gibt voraussichtlich am 17.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,07 RUB je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 47,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 19,25 RUB je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 378,61 Milliarden RUB aus – das entspräche einem Plus von 16,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,40 Milliarden RUB in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 68,64 RUB im Vergleich zu 64,15 RUB im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1.732,72 Milliarden RUB, gegenüber 1.236,39 Milliarden RUB im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at