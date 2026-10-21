Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novozymes A-S (B) öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,710 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Novozymes A-S (B) ein EPS von 2,21 DKK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,14 Milliarden EUR für Novozymes A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,95 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 EUR im Vergleich zu 9,35 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4,47 Milliarden EUR, gegenüber 31,03 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at