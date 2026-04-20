Novozymes A-S Aktie

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WKN DE: A1JP9Y / ISIN: DK0060336014

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,774 EUR gegenüber 2,98 DKK im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,12 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 8,04 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 EUR aus. Im Vorjahr waren 9,35 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 4,43 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 31,03 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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