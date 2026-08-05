Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Novozymes A-S (B) stellt voraussichtlich am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,530 EUR je Aktie gegenüber 2,19 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,11 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 7,60 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,07 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,35 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 4,45 Milliarden EUR, gegenüber 31,03 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at