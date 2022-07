Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) Un wird sich voraussichtlich am 11.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,376 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novozymes A-S (B) Un noch 0,446 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 565,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 564,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,70 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 2,36 Milliarden USD, gegenüber 2,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at