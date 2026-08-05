Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Novozymes A-S (B) Un wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,622 USD. Dies würde einem Zuwachs von 88,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novozymes A-S (B) Un 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Novozymes A-S (B) Un 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Novozymes A-S (B) Un 1,15 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,37 USD je Aktie, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at