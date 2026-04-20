Novozymes A-S Aktie

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WKN DE: A0YF6B / ISIN: US6701081092

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) Un präsentiert Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) Un öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,901 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Novozymes A-S (B) Un ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD – ein Plus von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novozymes A-S (B) Un 1,13 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,17 Milliarden USD, gegenüber 4,69 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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