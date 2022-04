Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Novozymes A-S (B) äußert sich voraussichtlich am 27.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 DKK gegenüber 3,15 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,25 Prozent auf 4,16 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novozymes A-S (B) noch 3,78 Milliarden DKK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,39 DKK je Aktie, gegenüber 11,23 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 16,27 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 14,95 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at