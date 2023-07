Erste Schätzungen: NOW gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NOW wird voraussichtlich am 02.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll NOW im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 592,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 539,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,88 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,36 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at