Erste Schätzungen: NOW präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NOW wird voraussichtlich am 02.11.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,248 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 396,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 28,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 565,2 Millionen USD gegenüber 439,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,080 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at