Erste Schätzungen: NOW zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NOW wird voraussichtlich am 16.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,205 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 192,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NOW in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 531,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 432,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at