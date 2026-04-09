Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NP3 Fastigheter AB wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,87 SEK je Aktie gegenüber 4,08 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 596,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 551,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,33 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,12 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,43 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at