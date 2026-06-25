NP3 Fastigheter AB Aktie

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WKN DE: A14MJ9 / ISIN: SE0006342333

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25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NP3 Fastigheter AB lädt voraussichtlich am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,38 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

NP3 Fastigheter AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,20 SEK je Aktie, gegenüber 19,12 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,43 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 2,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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