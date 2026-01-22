NP3 Fastigheter AB Aktie

NP3 Fastigheter AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14MJ9 / ISIN: SE0006342333

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NP3 Fastigheter AB lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 SEK gegenüber 5,63 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 571,2 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NP3 Fastigheter AB einen Umsatz von 523,0 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,25 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,17 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,99 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NP3 Fastigheter AB

Analysen zu NP3 Fastigheter AB

Aktien in diesem Artikel

NP3 Fastigheter AB 24,60 0,61% NP3 Fastigheter AB

