Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NP3 Fastigheter AB lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 SEK gegenüber 5,63 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 571,2 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NP3 Fastigheter AB einen Umsatz von 523,0 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,25 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,17 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,99 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at