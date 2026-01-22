NP3 Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A14MJ9 / ISIN: SE0006342333
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NP3 Fastigheter AB lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,57 SEK gegenüber 5,63 SEK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 571,2 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 9,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NP3 Fastigheter AB einen Umsatz von 523,0 Millionen SEK eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,25 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,17 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,99 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NP3 Fastigheter AB
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Ausblick: NP3 Fastigheter AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.25
|Erste Schätzungen: NP3 Fastigheter AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NP3 Fastigheter AB
Aktien in diesem Artikel
|NP3 Fastigheter AB
|24,60
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.