WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NRG Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NRG Energy wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,06 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,62 Milliarden USD – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NRG Energy 6,85 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,87 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,99 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 29,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28,10 Milliarden USD waren.

Nachrichten zu NRG Energy Inc.

Analysen zu NRG Energy Inc.

