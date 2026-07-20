NRG Energy Aktie

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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NRG Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NRG Energy wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll NRG Energy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,46 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NRG Energy 6,73 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,38 USD aus. Im Vorjahr waren 4,01 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 34,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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