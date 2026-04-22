Erste Schätzungen: NRG Yield A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NRG Yield A präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,323 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NRG Yield A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 340,6 Millionen USD im Vergleich zu 309,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,65 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at