NRG Yiel a Aktie

WKN DE: A2N5TZ / ISIN: US18539C1053

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NRG Yield A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NRG Yield A stellt voraussichtlich am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,253 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,32 Prozent auf 333,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A noch 345,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,750 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,59 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

NRG Yield Inc Registered Shs -A- 30,20 1,34% NRG Yield Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

