NRG Yiel a Aktie
WKN DE: A2N5TZ / ISIN: US18539C1053
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NRG Yield A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NRG Yield A stellt voraussichtlich am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,253 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,32 Prozent auf 333,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A noch 345,0 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,750 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,59 Milliarden USD.
