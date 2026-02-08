NRG Yield Aktie

WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NRG Yield vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NRG Yield lädt voraussichtlich am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass NRG Yield im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,253 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 345,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NRG Yield für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 333,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

