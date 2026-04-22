NRG Yield Aktie
WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NRG Yield veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
NRG Yield wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,323 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NRG Yield einen Umsatz von 309,0 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,440 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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