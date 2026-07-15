Erste Schätzungen: NS Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NS Solutions präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 32,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 27,93 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NS Solutions 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 95,20 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NS Solutions 82,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 177,52 JPY je Aktie, gegenüber 168,50 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 417,06 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 381,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at