Erste Schätzungen: NS Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NS Solutions wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass NS Solutions für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 43,78 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 44,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,68 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei NS Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,25 Milliarden JPY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 163,09 JPY, gegenüber 147,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 380,92 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 338,30 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at